Flamengo adquire Thiago Maia em definitivo e Paulo Sousa dá 1° treino no telão

O português Paulo Sousa começou a ter seus pedidos atendidos no Flamengo. Nesta quarta-feira, o treinador recebeu a confirmação da diretoria que o volante Thiago Maia foi contratado em definitivo e ainda ganhou seu sugerido telão. Ele encerrou as atividades no Ninho do Urubu dando orientação no sistema de imagem, uma novidade no País.

"O Clube de Regatas do Flamengo finalizou a compra definitiva de Thiago Maia. Contrato assinado até dezembro de 2026", anunciou o clube. Paulo Sousa não via razão em abrir mão do volante e exigiu que fosse adquirido.

Emprestado pelo Lille desde 2020, o volante havia revelado que não permaneceria. Ao saber da situação, o técnico foi até os dirigentes e cobrou a contratação. O Flamengo desembolsou pouco mais de R$ 25 milhões pelo meia de 24 anos. Por outro lado, o atacante Kennedy voltou ao Chelsea a pedido do clube inglês.

Thiago Maia já foi a campo pela manhã com os demais companheiros. Paulo Sousa comandou um bate bola leve com seus novos comandados e, na pausa para hidratação, levou todo mundo para a beirada do campo para passar algumas orientações com o auxílio do telão.

Os jogadores acompanharam atentos as dicas do novo comandante, que vem imprimindo uma série de mudanças do dia a dia dos jogadores. Os treinos começam 8 horas - antes eram as 10 - e os jogadores tomam café juntos no CT. A utilização do celular no local de trabalho é proibida.

O Flamengo mandará seus primeiros jogos do ano no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, por causa da reforma do gramado do Maracanã. Na volta ao estádio, daqui dois meses, Paulo Sousa já pediu que seja instalado um setor para jogadores e seus familiares jantarem juntos após os jogos. As mudanças e o trabalho do português vêm deixando os dirigentes surpresos e satisfeitos com o profissionalismo de Paulo Sousa.