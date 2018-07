Flamengo afirma que pagou salários atrasados de atletas

RIO DE JANEIRO - A diretoria do Flamengo divulgou comunicado no fim da tarde desta quinta-feira para informar que quitou os salários atrasados do elenco. De acordo com a nota, foram depositados o 13.º salário dos jogadores do time profissional de futebol e também os rendimentos referentes a junho e novembro de 2012 da equipe masculina de basquete.

As dívidas vinham da gestão anterior, encabeçada pela presidente Patrícia Amorim. Há duas semanas assumiu um novo grupo, liderado por Eduardo Bandeira de Mello e com Paulo Pelaipe, ex-Grêmio, como diretor executivo de futebol.

O clube esperou quitar os salários atrasados, o que aconteceu pela manhã, de acordo com a diretoria, para só depois começar a investir na montagem do elenco. Pela tarde, o Flamengo anunciou as contratações de Elias, ex-Sporting, Gabriel, ex-Bahia, e João Paulo, que estava na Ponte Preta.