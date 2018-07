Flamengo aguarda acerto com Alex Silva, e cobiça Tevez

RIO - Os dirigentes do Flamengo continuam trabalhando na busca de reforços para o time. Esperam anunciar o zagueiro Alex Silva nesta quarta-feira e avisou que também tem interesse no atacante argentino Carlitos Tevez, principal alvo do Corinthians.

O Flamengo já teria acertado os valores contratuais com Alex Silva, que deve ser anunciado nesta semana. Nesta terça, o clube chegou a um acordo com o Hamburgo, que tem o jogador sob contrato, sobre o pagamento de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 5,5 milhões) por parte dos direitos econômicos.

Também nesta terça, o vice-presidente de finanças do clube, Michel Levy, disse que o Flamengo pode entrar na disputa por Tevez. O Corinthians confirmou no início da semana ter enviado uma proposta para o Manchester City, dono dos direitos do jogador. "Tomamos conhecimento de que o Tevez está disponível no mercado. O Flamengo pode entrar nessa disputa. Por que não? É uma possibilidade", disse o dirigente à Rádio Globo.

Atualizado às 20h17 para ajustes de informações