Flamengo aguarda por Rômulo e ainda discute permanência de Fernadinho

Após apresentar uma lista de 32 jogadores que farão parte do elenco para o início da temporada, o Flamengo admitiu, nesta quarta-feira, que o grupo ainda vai crescer. O volante Rômulo viajou à Rússia para conseguir sua liberação junto ao Spartak Moscou e deve ser o terceiro reforço do clube.

"Temos acerto verbal com o Romulo. É o nosso volante de coração. Mas tudo depende de um acerto dele com o time russo. Ele está embarcando agora para a Rússia e existe um otimismo", admitiu Flávio Godinho, vice de futebol do Flamengo, em entrevista coletiva.

Até agora, o Flamengo contratou o lateral-esquerdo Trauco, peruano, e o meia argentino Dario Conca. Além de um volante, o clube também quer um atacante. "Não é segredo para ninguém que estamos atrás de um ponta", admitiu Godinho, garantindo que o Flamengo não fez proposta por Marinho, do Vitória, porque ele "não cabe no orçamento".

A diretoria ainda estuda a possibilidade de manter o atacante Fernandinho, que disputou o Brasileirão emprestado pelo Grêmio. "O Fernandinho deu resultado esportivo ao Flamengo. Todas as vezes em que foi acionado superou as expectativas. É um cara querido pelo elenco, mas pertence ao Grêmio. Cabe ao atleta definir com o Grêmio e o seu representante. Estamos de olho no desfecho e vamos esperar", apontou Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Flamengo.

Já o presidente Eduardo Bandeira de Mello também atendeu à imprensa, mas não falou de reforços. Apenas elogiou quem já chegou. "A gente considera nosso elenco excelente, porém estamos interessados em trazer alguns poucos jogadores para nos reforçar, mas sem entrar em maiores detalhes. Quanto mais a gente fala, mais atrapalha."