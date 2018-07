Flamengo ainda avalia recorrer à Corte Arbitral do Esporte

RIO - Derrotado no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Flamengo avalia a possibilidade de recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), instância superior de justiça esportiva internacional. "O Flamengo, mesmo não tendo sofrido maiores consequências com a perda de pontos definida no julgamento do STJD, estudará a possibilidade de levar seu pleito às cortes superiores de justiça esportiva internacional", registrou o clube, em nota oficial, sem entrar em detalhes sobre os próximos passos na esfera jurídica.

Na sexta-feira, o Flamengo teve negado recurso contra a punição sofrida por conta da escalação irregular do lateral André Santos na última rodada do Brasileirão. O clube havia sido punido com a perda de quatro pontos no julgamento em primeira instância, sanção mantida por unanimidade pelos auditores do Pleno. O Flamengo escalou André Santos de forma irregular contra o Cruzeiro, no dia 8 de dezembro. O jogador foi expulso contra o Atlético-PR na segunda partida da final da Copa do Brasil e pegou um jogo de gancho.

O atleta chegou a ficar fora do duelo contra o Vitória, o primeiro depois da decisão da Copa do Brasil, mas a ausência naquela partida não conta como suspensão. Por se tratar de uma competição diferente, é preciso esperar o caso ir a julgamento para ter validade. Assim, ele não poderia ter enfrentado o time mineiro. Punido com a perda de quatro pontos, o Flamengo caiu da 11ª para a 16ª posição do Brasileirão com a decisão do STJD.