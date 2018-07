Flamengo antecipa concentração para jogo de sábado

Com a derrota, o Flamengo se aproximou da zona de rebaixamento a três rodadas do fim do torneio. Por isso, a partida contra o Guarani é considerada de "vida ou morte" na Gávea. Só uma vitória vai deixar o ambiente no Flamengo mais leve.

"Temos de viver isso com intensidade, chamando a responsabilidade com os jogadores mais experientes. Não posso passar [tanta pressão] aos mais novos. Os mais velhos têm de se comprometer. Vamos nos concentrar na quinta-feira, estou gostando do início da semana e do trabalho", disse o técnico Vanderlei Luxemburgo.