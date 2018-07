Flamengo anuncia a contratação do atacante Vitinho, do CSKA Moscou

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Vitinho, de 24 anos, que estava no CSKA Moscou, da Rússia. O jogador assinou contrato por quatro temporadas e será apresentado oficialmente no domingo, às 14h, no auditório do Maracanã, antes da partida contra o Sport, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na sequência da entrevista coletiva, o jogador irá ao gramado para se apresentar aos torcedores. O clube rubro-negro pagou 10 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) ao clube russo. E para anunciar o jogador, o Flamengo fez uma verdadeira festa nas redes sociais.

Primeiro, publicou um vídeo com a hashtag #SonhoDeMoleque, em alusão ao fato de o jogador ter revelado torcer para o Flamengo. Nele, um garoto aparece inicialmente assistindo os outros jogar futebol. Depois, ele ganha a chance de atuar com a camisa rubro-negra, marca um gol de pênalti e, na comemoração, mostra o número da camisa 14 com o nome de Vitinho.

"Às vezes, o #SonhoDeMoleque demora a se concretizar. A esperança nasce, a ansiedade cresce e o menino dribla os obstáculos para brilhar com o Manto Sagrado", escreveu no Twitter junto com o vídeo. Uns minutos mais tarde, postou a imagem do jogador com a camisa do Flamengo: "O Vitinho é do Mengão."

Revelado pelo Botafogo em 2011, Vitinho foi negociado com o CSKA dois anos mais tarde. Em 2015 chegou a ser emprestado para o Internacional, onde permaneceu por uma temporada. No ano seguinte, retornou ao time russo.

O atacante esteve em campo pelo CSKA nesta sexta-feira e se despediu com o título da Supercopa da Rússia. Ele passou em branco, mas sua equipe venceu o Lokomotiv Moscou por 1 a 0 na prorrogação.