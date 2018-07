Flamengo anuncia a contratação do lateral colombiano Armero

O "Armeration" está de volta ao Brasil. Depois de fazer sucesso por causa de suas dancinhas na hora de comemorar gols, como fez no Palmeiras em 2009 e 2010, o lateral-esquerdo colombiano Pablo Armero foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Flamengo. O time carioca informou em seu site oficial que a apresentação do jogador será nesta sexta, às 17 horas, no auditório Rogério Steinberg, na sede do clube na Gávea (zona sul do Rio).

Nesta quinta-feira, Armero passou por exames médicos e assinou contrato até o fim do ano. Ele chega ao Flamengo emprestado pela Udinese, da Itália, até dezembro. Mas o lateral-esquerdo não tem mais condições de ser inscrito no Campeonato Carioca - que já está nas semifinais. Sua estreia deve acontecer somente na Copa do Brasil - contra o Salgueiro, de Pernambuco - ou no Campeonato Brasileiro - o time da Gávea estreia no dia 9 de maio contra o São Paulo, no estádio do Morumbi.

Pablo Armero ficou conhecido por comemorar os gols com danças exóticas. Os gestos ficaram conhecidos como o "Armeration" e a primeira vez foi em 2010, quando o Palmeiras venceu o Santos por 4 a 3, na Vila Belmiro. A partir daí, as comemorações seguiram por diversos clubes - Udinese, Napoli e Milan, na Itália, e West Ham, na Inglaterra - e foram vistas até pela seleção da Colômbia na Copa do Mundo de 2014.

O colombiano chega como favorito para assumir a lateral esquerda do Flamengo. Ele tem como concorrentes o atual titular Anderson Pico, o reserva Thallyson e o jovem Jorge.