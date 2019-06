Flamengo anuncia a contratação do lateral-direito Rafinha

O Flamengo anunciou na noite deste domingo a contratação do lateral-direito Rafinha, de 33 anos. O contrato será válido por dois anos, e o jogador se apresentará no dia 24 de junho.

Rafinha defendeu o Bayern de Munique, da Alemanha, nos últimos oito anos. Ele já tinha acerto com o Flamengo, mas esperava seus últimos compromissos com o Bayern para ser anunciado. O jogador, inclusive, havia se despedido do clube alemão no mês passado.

Rafinha chega ao Flamengo para ser o titular da lateral direita. O elenco rubro-negro conta com Rodinei e Pará, ambos contestados pela torcida.