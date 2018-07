Flamengo anuncia a contratação do meia Everton Ribeiro

O Flamengo confirmou na noite desta segunda-feira a contratação do meia Éverton Ribeiro., em vínculo de quatro temporadas. Após dois anos e meio no Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, o jogador retorna ao Brasil como um dos principais reforços do clube carioca, que precisou superar a concorrência contra outros times interessados na vinda do reforço, como o Palmeiras e o São Paulo.

Éverton Ribeiro, de 28 anos, começou nas categorias de base de Corinthians, passou pelo São Caetano e teve as primeiras atuações marcantes no Coritiba, onde foi duas vezes vice-campeão da Copa Brasil. Em 2013, reforçou o Cruzeiro e no time mineiro foi bicampeão brasileiro, além de ganhar espaço nas convocações para a seleção brasileira, então comandada por Dunga.

O reforço já posou para fotos com a camisa do novo clube e chega ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira. A apresentação dele no novo time será no começo da tarde, no salão nobre da Gávea. A negociação do Flamengo com o meia se arrasta desde janeiro e deve envolver um investimento de aproximadamente R$ 22 milhões pela transferência.

Outro jogador próximo de acertar com o Flamengo é o zagueiro Rhodolfo, ex-Atlético-PR, São Paulo e Grêmio. O defensor atuou em poucas partidas pelo Besiktas, da Turquia, na última temporada e deve ser confirmado ainda nesta semana.