Flamengo anuncia a contratação do técnico espanhol Doménec Torrent

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico espanhol Doménec Torrent, de 58 anos. Ex-auxiliar de Pep Guardiola, ele será o substituto de Jorge Jesus no comando de time. Torrent assinou contrato até o fim de 2021 com a equipe e vai estrear no próximo dia 9, quando o Flamengo inicia a disputa do Campeonato Brasileiro.

O clube carioca confirmou a contratação em vídeo divulgado nas redes sociais. No material, Torrent cumprimenta a torcida. "Oi, sou Domenec. Estou muito feliz por fazer parte desta grande nação. Vamos lutar para ganhar título. Nos vemos em breve. Muito obrigado", disse o novo treinador, em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

Leia Também Titular da Alemanha na Copa de 2014, Höwedes se aposenta aos 32 anos

Mais informações em breve.