Flamengo anuncia a demissão de Rogério Ceni 

O Flamengo anunciou, às 3h deste sábado, 10, via redes sociais, a demissão do técnico Rogério Ceni. Maurício Souza, que comanda o elenco sub-20 do clube, é quem assume o Rubro-Negro no jogo de amanhã, contra a Chapecoense, no Maracanã.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios", escreveu o perfil oficial do Flamengo no Twitter.

Leia Também Flamengo demite analista de mercado que fez críticas fortes a Ceni em áudio vazado

A demissão de RogérioCeni aconteceu após episódio polêmico envolvendo o treinador e Roberto Drummond, analista do departamento de scout do time. Em áudio vazado na sexta-feira, 9, o funcionário, também foi demitido, chama o técnico de "pessoa ruim" e diz que Ceni teria pedido cinco atletas do Fortaleza.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios. No jogo contra a Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 10, 2021

Ceni estava no Flamengo desde novembro de 2020, somando 45 jogos, 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. No comando do clube, conquistou três títulos (Brasileiro, Carioca e Supercopa do Brasil).