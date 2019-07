Flamengo anuncia acerto de patrocínio com site de apostas esportivas

Em alta com bons resultados em campo e com grandes nomes no elenco e na comissão técnica - caso do técnico português Jorge Jesus -, o Flamengo conseguiu mais um patrocínio para a temporada. O site de apostas esportivas Sportsbet.io é o novo patrocinador, mas o acordo não prevê a logomarca na camisa. Clube e empresa devem fazer ações contínuas nas redes sociais.

Desde a aprovação da Lei 13.756, em 2018, cresce a disputa por espaço no futebol brasileiro por parte dos sites de apostas esportivas. Esta é a primeira vez que o Flamengo faz uma parceria com uma empresa deste segmento. Para o clube, além de uma importante fonte de receita, é uma oportunidade de reafirmar valores de modernidade, gestão e visão do que acontece no mercado, que tende a crescer exponencialmente nos próximos anos.

O contrato com o Sportsbet.io terá um valor fixo e outro variável, semelhante ao que o Flamengo já tem com seu patrocinador master, o banco digital BS2. Isso significa que não há um limite estipulado de receita: quanto maior for a interação dos torcedores com o site, mais o clube rubro-negro poderá arrecadar.

"Temos confiança de que a torcida rubro-negra vai, como sempre, apoiar o clube, usufruindo da plataforma Sportsbet.io e participando ainda mais de cada partida do 'Mais Querido'. Apostamos em uma empresa séria, com grande potencial de crescimento, que confiou em uma proposta ousada e na liderança do Flamengo de engajamento nas redes sociais entre os clubes da América Latina", disse o diretor de marketing do Rubro-Negro, Maurício Portela.

"Estamos muito felizes com a parceria com o Flamengo. Estar junto de um clube tão grandioso e com tanta história nos dá muito orgulho. A expectativa de sucesso é enorme", disse Joe McCallum, diretor do Sportsbet.io, que recentemente foi anunciado como o patrocinador master do Watford, clube da primeira divisão do Campeonato Inglês.