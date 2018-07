Flamengo anuncia amistoso e enfrentará o Ceará na estreia de Muricy

A ideia dos organizadores é que a competição seja realizada todos os anos envolvendo o campeão da Copa do Nordeste do ano anterior (no caso, o Ceará) e uma grande equipe do futebol brasileiro.

"O Flamengo está muito honrado por ter sido convidado para homenagear o Ceará. A Copa do Nordeste é uma competição que já caiu no gosto do povo. Tem tudo para dar certo", afirmou o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. "Vamos com nossa equipe principal, incluindo os novos reforços", prometeu.