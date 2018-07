Flamengo anuncia contratação de jovem meia do Bahia

"Todos na Bahia acreditam muito nesse jogador. Ele mostrou muita qualidade, tanto nos jogos da base como quando foi solicitado pelo técnico dos profissionais, na época o Renato Gaúcho. Essa transferência para o Flamengo vai consolidar isso. Sabemos que para ele sair do Bahia e chegar ao Rio precisará de um tempo de adaptação. Mas o Luxemburgo sabe muito bem lidar com isso", avaliou o gerente de futebol do clube baiano, Paulo Angioni, confiando no trabalho do técnico flamenguista.

"Estou tranquilo com a transferência. Trabalhei muito, desde as categorias de base, para chegar a um clube como o Flamengo. É um prazer muito grande poder jogar com essa camisa e ser treinado pelo Luxemburgo. Fico feliz pela oportunidade e espero aprender muito com ele. O currículo dele é ótimo, já comandou até a seleção brasileira, e será ótimo para mim", afirmou o jovem meia.

Ele, inclusive, já mandou um recado para a torcida flamenguista. "Não prometo nada. Apenas garanto que o torcedor verá muito empenho da minha parte. Espero fazer o que sempre fiz em minha carreira no Bahia. Quero muito ajudar o Flamengo a conquistar títulos nesta temporada", avisou Vander.

Antes de Vander, a diretoria do Flamengo já tinha confirmado a contratação de dois jogadores para a próxima temporada: o goleiro Felipe, que passou pelo Corinthians e estava no Braga (Portugal), e o meia argentino Bottinelli, que vinha jogando na Universidad Católica (Chile).