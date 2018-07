Flamengo anuncia contratação de zagueiro Rhodolfo para disputa do Brasileirão

O Flamengo usou as redes sociais para anunciar a contratação do zagueiro Rhodolfo, vindo do futebol turco. Com passagens por São Paulo e Grêmio, o atleta de 30 anos estava no Besiktas e retorna ao Brasil para proporcionar ao técnico Zé Ricardo mais uma opção no esquema defensivo da equipe carioca.

O time anunciou a contratação de Rhodolfo horas depois de empatar fora de casa com o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda de acordo com a postagem, o zagueiro será apresentado nesta segunda-feira no Ninho do Urubu, após o treino da tarde. Ao todo, o atleta custará aos cofres rubro-negros 1,5 milhão de euros, cerca de R$ 5,3 milhões.

Para a competição nacional, o atleta poderá ser inscrito a partir do dia 20 de junho, quando é aberta a janela de transferências. Além de Rhodolfo, o técnico Zé Ricardo tem à disposição no setor defensivo os zagueiros Réver, Juan, Donatti, Rafael Vaz e Léo Duarte.

A equipe carioca não tem popuado despesas para se reforçar em busca do título brasileiro de 2017. A grande contratação do Flamengo foi o meia Éverto Ribeiro, destaque do Brasileirão em 2013 e 2014 no bicampeonato do Cruzeiro e que estava no mundo árabe. Além de Rhodolfo, a equipe também deverá anunciar nos próximos dias o empréstimo do atacante Geuvânio, que está no futebol chinês.