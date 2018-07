Flamengo anuncia contratação do atacante Vágner Love

Vágner Love teve uma passagem rápida, mas de sucesso pelo Flamengo no primeiro semestre de 2010, cedido por empréstimo. Naquele período, o atacante disputou 29 partidas e marcou 23 gols, além de ter sido o artilheiro do Campeonato Carioca e faturado o título do estadual. Satisfeito com o desempenho do jogador, o clube tentou mantê-lo e negociou várias vezes com o CSKA Moscou para contratá-lo, mas fracassou seguidamente.

Dessa vez, porém, o Flamengo conseguiu acertar o retorno de Vágner Love. Para isso, Michel Levy, vice-presidente de finanças do clube, viajou à Rússia para negociar diretamente com os dirigentes do CSKA Moscou. E a contratação do atacante foi fechada após a segunda reunião em Moscou.

"Nós sempre mostramos um carinho enorme pelo Vagner Love. Ele é rubro-negro e tem o perfil do jogador que queremos no Flamengo. É apaixonado pelo clube e vestirá o manto sagrado com muita propriedade. No Flamengo joga quem quer e ele sempre mostrou que queria. Estamos muito felizes com seu retorno e esperamos que a Nação comemore muitos gols dele", afirmou Patrícia Amorim, presidente do Flamengo.

A contratação de Vágner Love ajuda o Flamengo a superar a decepção pela recente perda do meia Thiago Neves, que se transferiu para o rival Fluminense. Antes do acerto com o jogador, o time carioca vinha sendo tímido no mercado de transferências, tendo se reforçado para a temporada com o zagueiro chileno Marcos González, o lateral-esquerdo Magal e o atacante Itamar.

Além disto, a chegada de Vágner Love pode ajudar a espantar o clima tenso na Gávea. O início do ano no clube foi marcado pelos salários atrasados do astro Ronaldinho Gaúcho, o desentendimento público entre o meia e o técnico Vanderlei Luxemburgo e o ato de indisciplina do zagueiro Alex Silva, que se recusou a viajar à Bolívia para o jogo contra o Real Potosí, nesta quarta-feira, pela fase preliminar da Libertadores.

No Flamengo, Vágner Love terá a concorrência de Deivid, Itamar, Negueba, Thomás, Jael, Lucas e Diego Maurício na luta por uma vaga no setor ofensivo. O jogador, porém, chega com status de titular absoluto. A data da sua apresentação oficial ainda não está definida.