Flamengo anuncia contratação do volante paraguaio Piris da Motta

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira a contratação do volante paraguaio Robert Piris da Motta, que estava no San Lorenzo, da Argentina. O jogador assinou um contrato de quatro anos com o clube carioca.

Piris da Motta, de 24 anos, foi revelado pelo Rubio Ñu, pequeno clube do Paraguai, e passou por Olimpia e San Lorenzo. Neste último, teve grande destaque e chamou a atenção do Flamengo, que desembolsou cerca de US$ 3 milhões (R$ 10 milhões) para se reforçar com o volante.

O jogador chega para suprir a lacuna deixada com a saída de Jonas para o Al Ittihad, da Arábia Saudita. Piris da Motta tem características semelhante às de Cuéllar, o titular da posição, e aumenta as opções de volantes do técnico Maurício Barbieri, que conta também com Rômulo, Willian Arão e Jean Lucas para a posição.

Ele recebeu as boas-vindas do cantor Alexandre Pires, quase xará do novo reforço, que gravou um vídeo para desejar sucesso ao paraguaio e dizer que o aguarda no Maracanã. "A verdade é que estou muito contente com esse passo na minha carreira, ainda mais por jogar no maior clube do Brasil, que só de saber que se interessavam em mim foi um orgulho muito grande. Espero aproveitar minha passagem aqui no Flamengo e desfrutar ao máximo" disse o paraguaio após a assinatura do vínculo.

Na atual temporada, Piris da Motta disputou 25 partidas pelo time argentino. Foram 20 jogos pelo Campeonato Argentino, sendo titular em 17 oportunidades. Pela Copa Sul-Americana, foi adversário do Atlético-MG na primeira fase, e na última semana esteve em campo na derrota para o Temuco, do Chile. Ele não pôde ser inscrito na Copa do Brasil, mas reforçará a equipe carioca na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro.