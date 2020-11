Flamengo anuncia demissão do técnico Domènec Torrent

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Domènec Torrent. O treinador espanhol deixou o cargo após derrota para o Atlético-MG, no último domingo. Contratado no meio da temporada para substituir o português Jorge Jesus, o ex-auxiliar de Pep Guardiola se despede do cargo após 24 partidas, com com 14 vitórias, quatro empates em seis derrotas. Agora, o atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores irá ao mercado em busca de um substituto.

A atividade da equipe principal da próxima terça-feira será comandada pelo internino Maurício Souza. O Flamengo volta a campo na quarta-feira, diante do São Paulo, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.