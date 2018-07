Flamengo anuncia despedida do goleiro Julio Cesar contra o América-MG no Maracanã

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira, em sua página no Twitter, quando será a despedida oficial do goleiro Julio Cesar. Aos 38 anos, o jogador acertou um contrato de três meses com o clube carioca apenas para encerrar a sua carreira onde tudo começou. E o final será no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, contra o América-MG, no próximo dia 21, às 19 horas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Para tentar lotar as arquibancadas do Maracanã, o Flamengo anunciou que haverá ingressos sendo vendidos a partir de R$ 15 para sócios-torcedores. A expectativa é de casa cheia para a despedida do goleiro revelado na Gávea e recentemente incluído na lista da revista inglesa FourFourTwo dos 10 melhores goleiros do século XXI.

Desde que foi contratado em janeiro, Julio Cesar entrou em campo com a camisa do Flamengo apenas uma vez nesta temporada. Foi contra o Boavista, no último dia 7 de março, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, superou o adversário por 3 a 0.

Julio Cesar iniciou a sua carreira no time profissional do Flamengo quando era apenas um garoto, aos 17 anos. Com a camisa rubro-negra conquistou os Campeonatos Cariocas de 1999, 2000, 2001 e 2004, além da Copa dos Campeões de 2001. Já defendendo a seleção brasileira, foi reserva de Dida em 2006 e titular nas Copas do Mundo de 2010 e 2014. Venceu duas Copas das Confederações e uma Copa América com o time verde e amarelo.