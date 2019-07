Flamengo anuncia lista de inscritos para a Libertadores com 5 mudanças

Rafinha, Pablo Marí, Gerson, João Lucas e Lincoln são as novidades na lista dos 30 jogadores inscritos pelo Flamengo, que foi divulgada nesta sexta-feira, para a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Emelec, do Equador. O clube poderá fazer novas alterações antes do início das quartas de final e das semifinais.

Uribe (negociado com o Santos), Ronaldo (emprestado para o Bahia), Thiago Rodrigues (emprestado para o Atlético-MG), Klebinho e Rafael Santos ficaram de fora. Existia a possibilidade de Filipe Luís, lateral-esquerdo do Atlético de Madrid e da seleção brasileira, ser inscrito, mas as negociações com o clube espanhol não foram definidas.

O Flamengo enfrenta o Emelec nas oitavas de final da Libertadores. O primeiro jogo será nesta quarta-feira, em Guayaquil, às 21h30 (de Brasília). O jogo de volta, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, está previsto para o próximo dia 31. O vencedor deste confronto vai encarar Internacional ou Nacional, do Uruguai, nas quartas.

Antes, o Flamengo joga contra o Corinthians, neste domingo, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia uruguaio Arrascaeta, com uma lesão muscular na coxa esquerda, está fora dos dois próximos jogos.

Confira a lista de inscritos do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores:

1 - Diego Alves

2 - Rodinei

3 - Rodrigo Caio

4 - Rhodolfo

5 - Willian Arão

6 - Renê

7 - Éverton Ribeiro

8 - Cuellar

9 - Gabriel

10 - Diego

11 - Vitinho

12 - César

13 - Trauco

14 - De Arrascaeta

15 - Gerson

16 - João Lucas

17 - Hugo Moura

18 - Rafinha

19 - Reinier

20 - Lincoln

21 - Pará

22 - Gabriel Batista

23 - Lucas Silva

24 - Pablo Marí

25 - Piris da Motta

26 - Thuller

27 - Bruno Henrique

28 - Berrío

29 - Vitor Gabriel

30 - Léo Duarte