Flamengo anuncia novo patrocinador e prevê sucesso de venda

O Flamengo apresentou oficialmente nesta quinta-feira, em sua sede social, na Gávea, o seu mais novo patrocinador. Trata-se da empresa espanhola Clipper, com a qual o clube espera "turbinar" as suas receitas ao longo deste ano. A marca de isqueiros da empresa espanhola Flamagas passará a ser exibida na camisa flamenguista, inicialmente na parte superior nas costas do uniforme, a partir do jogo contra o Figueirense, domingo, em Florianópolis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o novo parceiro, o Flamengo espera poder faturar com a empresa que já tem os direitos licenciamento de produtos de Barcelona e Real Madrid e agora poderá usar a imagem e a marca do clube carioca em diversos artigos que deverão ser comercializados a partir de setembro.

Bruno Spindel, diretor de marketing do Flamengo, exibiu confiança no sucesso desta parceria com a empresa espanhola. "Basicamente, o contrato tem duas linhas, de patrocínio e licenciamento. O de patrocínio prevê contrapartidas normais, direitos de imagem coletiva, divulgação em nossas redes sociais, de uma forma a levar a marca da Clipper para todos os brasileiros. Estamos 365 dias por ano em todas as mídias. O contrato de licenciamento de produto tem um prazo mais longo, assim como Barcelona e Real Madrid, e a Clipper usará marcas e imagens do Flamengo para vender no Brasil todo. Tenho certeza de que será um sucesso de venda astronômico. Esta é a união do maior clube do Brasil com uma marca líder no segmento do mundo", ressaltou.

Na última sexta-feira, o Flamengo já havia anunciado que fechou patrocínio com a iFood, uma das principais plataformas de delivery de comida do País, e está confiante de que poderá ganhar ótimas receitas mesmo com a grande crise que afeta o Brasil e consequentemente o mercado.

"A realidade do mercado é a que se apresenta. Não adianta brigar com o mercado. Trabalhamos de forma dura para mostrar aos parceiros porque o Flamengo é a maior plataforma de mídia do País e adequar o contrato à realidade de cada empresa, para que possam investir no clube sem canibalizarmos as propriedades. Este ano renovamos com Caixa, Tim e Ambev, temos cerca de 40 patrocinadores e parceiros. E agora chegaram iFood e Clipper que são líderes em seu segmento no Brasil. Estamos no caminho certo. Tenho certeza que traremos muito retorno a quem trabalhar com a gente", completou Spindel.

O vice-presidente do Flamengo, Maurício Gomes de Mattos, também participou da coletiva de apresentação do novo patrocinador e fez uma brincadeira com o fato de a Clipper ser líder do mercado de isqueiros. "É um prazer comunicar essa parceria. Estamos muito satisfeitos e com a expectativa de muitos isqueiros vendidos no Brasil. A Clipper vai aquecer o Manto Sagrado", enfatizou.