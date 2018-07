Flamengo anuncia oficialmente a contratação de Vagner Love

SÃO PAULO - O Flamengo anunciou oficialmente na manhã desta quarta-feira a contratação do atacante Vagner Love, que estava no CSKA, da Rússia. O jogador assinou novo contrato até dezembro de 2014 para voltar a vestir a camisa rubro-negra.

"Nós sempre mostramos um carinho enorme pelo Vagner Love. Ele é rubro-negro e tem o perfil do jogador que queremos no Flamengo. É apaixonado pelo clube e vestirá o manto sagrado com muita propriedade. No Flamengo joga quem quer e ele sempre mostrou que queria. Estamos muito felizes com seu retorno e esperamos que a Nação comemore muitos gols dele", afirmou a presidente do Flamengo Patrícia Amorim ao site oficial do clube.

A diretoria do Flamengo enviou o vice-presidente de finanças Michel Levy à Rússia para negociar a compra do atacante junto ao CSKA. E, após duas reuniões no clube russo, o dirigente acertou o retorno do ídolo por cerca de R$ 23 milhões, valor diluído em três anos.

Esta será a segunda passagem de Vagner Love pelo Flamengo. Em 2010, o atacante jogou oito meses no clube, disputou 29 partidas e marcou 23 gols. Agora, ele sonha em conquistar seu primeiro título no clube carioca.