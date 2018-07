Flamengo oficializa acerto com Alan Patrick e Ayrton, ex-Palmeiras

O Flamengo anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação de mais dois reforços. O meia Alan Patrick e o lateral-direito Ayrton estavam sendo pouco aproveitados no Palmeiras e assinaram com o clube rubro-negro carioca por um ano. A apresentação dos atletas está marcada para esta sexta.

Alan Patrick chega ao Flamengo por uma vaga no setor mais carente do time, o de criação. Mas vai precisar recuperar o futebol que o levou a se destacar no Santos porque seu desempenho no Palmeiras, no início deste ano, foi aquém do esperado. Ayrton, por sua vez, vai fazer sombra a Pará, que, desde a saída de Léo Moura, era soberano na lateral direita. Ambos vinham treinando normalmente e devem ser escalados o quanto antes.

O técnico Cristóvão Borges elogiou os reforços. "Ayrton tem boa qualidade técnica, de boa bola parada, bate bem na bola. Isso é um diferencial e hoje decide muito o futebol com isso", avaliou. "Alan de alto nível, versátil, criativo, meia-atacante que joga de todos os lados do campo e é definidor também".