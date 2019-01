Flamengo anuncia oficialmente o atacante Gabriel como reforço para 2019

O Flamengo anunciou oficialmente nesta sexta-feira a contratação de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Jogador do Santos em 2018, o atacante será apresentado à tarde, no Ninho do Urubu, para um empréstimo até dezembro, pois seus direitos pertencem à Inter de Milão, da Itália.

"Tem craque chegando no Mengão. Gabigol é do Mengão! Agora pode comemorar, Nação! É oficial", informou o perfil do clube no Twitter. O Flamengo também apresentou um vídeo no qual o atacante veste a camisa 12 rubro-negra.

A oficialização do reforço já era esperado desde a terça-feira, quando vazou na internet um vídeo em que o jogador aparecia vestido com a camisa do time carioca. "Fala, pessoal, aqui é o Gabriel. Já estou com o manto. Faço parte da nação. Estamos juntos", dissera o atleta naquele vídeo.

Com 22 anos, Gabigol foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols, e da Copa do Brasil, marcando quatro vezes. Criado na base do time de Vila Belmiro, o jogador atuou também na Internazionale e no Benfica.

O atacante fez parte da seleção brasileira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Rio-2016. No Santos, o atleta canhoto conquistou o Campeonato Paulista em 2015 e 2016.

Gabriel deve receber algo em torno de R$ 1,25 milhão por mês. O Flamengo ficará responsável por pagar 100% do valor. O clube, inclusive, divulgou a sua numeração fixa para a próxima temporada e deixou a camisa 9 vaga.

Além do Flamengo, outros clubes sondaram o atacante, inclusive o próprio Santos tentou mantê-lo na equipe, sem sucesso. Grêmio, Corinthians, Cruzeiro e São Paulo foram alguns dos times que chegaram a demonstrar interesse no jogador.