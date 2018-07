Flamengo anuncia pré-temporada em Londrina

O Flamengo permanecerá no Paraná entre os dias 3 e 17 de janeiro. E deverá disputar dois amistosos, que vão gerar renda para os cofres do clube carioca, nos dias 9 e 16. A delegação chegará à Londrina depois da reapresentação dos jogadores no mesmo dia 3, no CT de Vargem Grande.

Com 156 mil metros quadrados, o CT de Londrina conta com quatro campos oficiais e um suíço, além de quadra de areia, piscina semiolímpica, academia, clínica de fisioterapia, refeitório e alojamento para 80 atletas. Os jogadores, porém, ficarão hospedados em um hotel.

Os amistosos serão disputados no Estádio do Café, contra o próprio Londrina, no dia 9. A partida do dia 16 ainda não tem adversário definido.