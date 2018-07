Flamengo anuncia pré-temporada na altitude de Sucre

RIO - Em decisão inusitada, o Flamengo anunciou nesta quinta-feira que dividirá sua pré-temporada entre Brasil e Bolívia em janeiro de 2012. O time iniciará as atividades no próximo ano em Londrina e encerrará os trabalhos na altitude de Sucre, em preparação para a fase preliminar da Copa Libertadores.

A pré-temporada começará no dia 3 de janeiro em Londrina, como aconteceu neste ano. O clube utilizará as dependências do CT do SM Sport até o dia 15, quando embarcará para a fase final de preparação nos 2.800 metros de Sucre. Na Bolívia, o Flamengo vai enfrentar o Real Potosí, a 4.000 metros acima do nível do mar, no dia 25.

Antes da viagem, o time carioca deverá disputar dois amistosos no Estádio do Café, em Londrina, nos dias 12 e 15. Somente um deles já está definido. Será contra o próprio Londrina. O outro, em negociação, poderá ter o campeão brasileiro Corinthians.

RONALDINHO - Na primeira reunião da diretoria do Flamengo para traçar os planos do futebol para 2012, o técnico Vanderlei Luxemburgo pediu reforços e ouviu da presidente Patricia Amorim que a tendência é pela permanência de Ronaldinho Gaúcho no clube. A reunião também serviu para garantir a permanência do treinador à frente do time em 2012.