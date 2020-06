Flamengo anuncia que elenco e comissão técnica deram negativo para coronavírus

O Flamengo comunicou que nenhum jogador ou membro da comissão técnica testou positivo para o coronavírus nos testes rápidos realizados nesta segunda-feira, antes da retomada das atividades no Ninho do Urubu. Os exames semanais fazem parte do protocolo de segurança adotado pelo clube para evitar a propagação da doença.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que todos os atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo no exame semanal de coronavírus, realizado nesta segunda-feira (01.06), no CT. O clube reforça que trabalha em acordo com o protocolo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para conceder a biossegurança necessária no departamento de futebol", afirma o comunicado divulgado no perfil oficial do clube no Twitter.

Os jogadores do Flamengo folgaram no último fim de semana, após cinco dias de atividades no Ninho do Urubu. E os testes realizados na segunda-feira passada já não haviam detectado casos de coronavírus no elenco dirigido por Jorge Jesus. No início de maio, porém, o clube havia revelado que três jogadores tinham testado positivo. E, por causa da doença, perdeu o massagista Jorginho, que faleceu no dia 4.

O Flamengo também se envolveu em polêmica por ter iniciado as atividades nos campos do Ninho do Urubu antes de receber a liberação da Prefeitura do Rio. E ainda viu o médico Marcio Tannure se tornar alvo de questionamento Conselho de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), que lhe pediu explicações sobre a retomada dos treinos no Ninho do Urubu.