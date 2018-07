Flamengo anuncia que partida contra Universidad Católica será no Maracanã

O Flamengo informou nesta sexta-feira que o jogo contra a Universidad Católica, válido pela quinta rodada do Grupo 4 da Copa Libertadores, será disputado no Maracanã. A partida ocorrerá em 3 de maio, uma quarta-feira, às 21h45.

A decisão de jogar no Maracanã ocorre mesmo com as obras do Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, estarem quase concluídas. O Flamengo fechou acordo com a Portuguesa detentora do estádio, para reformá-lo e tê-lo como opção para os seus jogos como mandante. Ainda assim, o clube não o utilizará na fase de grupos da Libertadores.

O Maracanã, contudo, vem trazendo sorte. Em suas duas primeiras partidas disputadas lá, o Flamengo goleou o San Lorenzo por 4 a 0, em 8 de março, e superou o Atlético Paranaense por 2 a 1, no dia 12 deste mês. Além disso, os dois jogos atraíram grandes públicos, com mais de 50 mil pagantes em ambos os compromissos.

Após as três primeiras rodadas, o Flamengo lidera a chave com seis pontos, um na frente da Universidad Católica e dois do Atlético-PR. Já o San Lorenzo está em último com apenas um.