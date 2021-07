Flamengo anuncia Renato Gaúcho como novo técnico em substituição a Rogério Ceni

A espera foi curta. Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, é o novo técnico do Flamengo, conforme divulgou a equipe carioca em suas redes sociais. Com a demissão de Rogério Ceni, na madrugada deste sábado, após um período conturbado com o time rubro-negro dentro e fora de campo, o acerto com o ex-treinador do Grêmio veio rapidamente, após uma reunião com a direção do Flamengo no fim da tarde deste sábado.

Renato deve viajar com o time para Argentina na segunda-feira e fazer sua estreia diante do Defensa y Justicia, quarta-feira, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores.

O treinador Rogério Ceni vinha enfrentando pressões internas, tanto para obter melhores resultados com a equipe carioca, que está em 12º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro quanto para lidar com a diretoria do clube. Na última coletiva como técnico do Flamengo, após a derrota para o Atlético MG por 2 a 1, Ceni disse compreender críticas enfrentadas e afirmou: "Quando você está no Flamengo, não pode perder uma partida em dez dias, que dirá três." Na ocasião, afirmou manter boa relação com os jogadores, que estariam se esforçando, assim como, em sua avaliação, estaria Ceni. "Estou fazendo o melhor que eu posso", desabafou.

Na sexta, no entanto, uma crise balançou ainda mais o treinador após um áudio vazado de Roberto Drummond, analista de departamento de scout. Com fortes e detalhadas críticas ao técnico, que considerava "uma pessoa ruim" para com os profissionais do clube e atribuindo "arrogância" e "descaso" à postura de Ceni, o clube anunciou a demissão de Drummond no mesmo dia. Entretanto, a equipe não bancou a permanência do comandante, que nunca foi unanimidade junto à torcida e foi considerado "simplesmente ruim" no áudio de Drummond.

Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio após quatro anos e meio em abril de 2021, foi sondado para assumir o comando do Corinthians nos últimos meses, sendo inclusive alvo de campanha da torcida, porém não houve o acerto. O nome do técnico já era ventilado como possível sucessor de Ceni, mas a confirmação veio neste sábado, pelo Twitter do Flamengo.