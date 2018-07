Flamengo anuncia renovação com meia Petkovic até 2011

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do meia Petkovic até o final de 2011. Na reunião que decidiu a permanência do jogador no clube carioca, também foi definida a retirada da ação que movia contra a agremiação na Justiça.

A presidente do atual campeão brasileiro, Patrícia Amorim, ficou satisfeita com o resultado da conversação e elogiou o meia sérvio, que já mostrou ter bastante identificação com o Flamengo. "O Petkovic é um jogador experiente, tem uma história bonita no Flamengo e ficamos contentes por termos conseguido chegar a um final feliz nesta negociação", afirmou a dirigente.

Se entrar em campo no próximo sábado contra o Grêmio, no Maracanã, Petkovic completará 170 partidas pelo Flamengo. Na sua passagem pelo clube, obteve um Campeonato Brasileiro e dois Cariocas.

Patrícia Amorim adiantou que o está trabalhando para que outros jogadores permaneçam na equipe. "Este não foi o primeiro passo que demos para a manutenção de um elenco forte, mas é o primeiro que estamos divulgando", comentou a dirigente.