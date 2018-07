Flamengo anuncia saída do diretor executivo Felipe Ximenes

No início da reformulação para a temporada 2015, o Flamengo anunciou nesta quarta-feira uma mudança em seu departamento de futebol. O clube carioca divulgou comunicado no qual informava a saída do diretor executivo Felipe Ximenes, mesmo depois da evolução da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro e da fuga até com certa tranquilidade do rebaixamento.

"O Clube de Regatas do Flamengo confirmou, na tarde desta quarta-feira, a saída do diretor executivo de futebol Felipe Ximenes. Responsável por uma importante etapa de profissionalização do clube, Felipe implementou novos processos de trabalho tanto na equipe principal quanto nas categorias de base. A diretoria agradece toda a dedicação de Ximenes e deseja a ele sucesso na continuidade de sua carreira. Ainda não existe um substituto para o cargo" aponta a nota.

Ximenes estava no Flamengo desde maio, quando assumiu em meio a uma crise. Na época, o Flamengo, comandado pelo técnico Ney Franco, era o lanterna do Brasileirão. Desde então, Vanderlei Luxemburgo assumiu a equipe, diversos reforços foram contratados, como Canteros, Eduardo da Silva, Elton e Anderson Pico, e o time carioca conseguiu reagir, ocupando, atualmente, a nona posição da tabela. Na Copa do Brasil, caiu na semifinal após levar uma incrível virada do Atlético-MG.

Até por essa evolução após sua chegada, Felipe Ximenes era dado como peça garantida na diretoria flamenguista para 2015. No entanto, rumores indicam que o clube teria mudado de opinião com a saída de Rodrigo Caetano do Vasco. Rodrigo é sonho antigo do Flamengo e pode acertar para a próxima temporada.