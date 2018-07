Flamengo anuncia seu novo vice-presidente de futebol

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira o seu novo vice-presidente de futebol. Alexandre Wrobe, ex-vice de Patrimônio, assumiu a pasta, que desde junho estava sendo tocada pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello, após a saída de Wallim Vasconcellos do posto. Em uma "dança de cadeiras", Vasconcellos assumiu o Patrimônio.

Wrobel chegou ao principal cargo do futebol do clube sem garantir grandes novidades, mas focado em dar continuidade no trabalho de seu antecessor. O dirigente também descartou a possibilidade de haver uma grande contratação ainda este ano, mas destacou que já vai iniciar o planejamento para 2015.

Também houve mudanças na Secretaria Geral, nas Relações Externas e no Remo do Flamengo. O executivo do BNDES e membro do Conselho Deliberativo do clube, Pedro Iooty vai comandar a secretaria. O advogado Michel Assef retorna a direção das Relações Externas após breve afastamento do cargo. Outro que retorna a seu antigo posto é Gerson Biscotto, que assume a vice presidência do Remo.