Flamengo anuncia venda do atacante Kayke a time japonês

Os detalhes da negociação não foram revelados por ambas as partes, mas o certo é que a transferência será definitiva, e não por empréstimo. Flamengo e Yokohama Marinos chegaram a negociar a possibilidade da ida do jogador ao Japão somente até o fim do ano, mas não entraram em acordo.

O certo é que a transferência encerra a rápida segunda passagem de Kayke pela Gávea. Revelado pelas divisões de base do clube em 2007, o atacante rodou pelo Brasil e o mundo antes de voltar no ano passado. Se destacou como reserva de Guerrero e se tornou uma espécie de xodó da torcida pelo desempenho quando saia do banco. Foram seis gols em 18 partidas, todas entre outubro e dezembro.

Kayke não teve sequência neste ano porque sofreu uma grave lesão e precisou ser submetido a cirurgia durante as férias. Ele vinha sendo reintegrado aos poucos ao elenco e já trabalhava normalmente desde o fim do mês passado, mas não chegou a ter oportunidades com Muricy Ramalho.

O Japão será o quinto país onde Kayke atuará, depois de passagens por Noruega, Suécia, Dinamarca e Portugal. Lá, ele terá a companhia de outros dois brasileiros: o meio-campista Fábio Aguiar e o atacante Rafinha.