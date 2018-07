Flamengo aposta em Guerrero para melhorar retrospecto no Maracanã contra o Grêmio À beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Flamengo aposta na estreia do atacante Paolo Guerrero no estádio do Maracanã, no Rio, neste sábado, às 18h30, para vencer o Grêmio, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca também vai em busca de melhorar seu fraco desempenho em casa - em sete partidas disputadas no local, perdeu cinco -, uma das razões para ocupar a 15.ª posição.