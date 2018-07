Flamengo aposta na estreia de Elias e João Paulo contra Volta Redonda

RIO - A torcida do Flamengo vai precisar de paciência antes de ver Carlos Eduardo em campo. Principal reforço da temporada, o meia foi apresentado na última sexta-feira, mas só projeta sua estreia em cerca de 20 dias. O técnico Dorival Júnior é ainda mais cauteloso e não quer apressar o uso do jogador que veio do Rubin Kazan, da Rússia. Mas os flamenguistas têm um bom atrativo na tarde deste domingo, quando o time enfrenta o Volta Redonda, a partir das 17 horas, em Moça Bonita. A partida será a primeira de dois recém-contratados: o volante Elias e o lateral-esquerdo João Paulo.

Até a confirmação da contratação de Carlos Eduardo, Elias tinha sido o nome de maior peso trazido para a temporada e há grande expectativa sobre seu desempenho na nova equipe. Destaque no Corinthians, ele estava no futebol europeu e vai atuar bem adiantado no Flamengo, trabalhando na armação ao lado de Ibson. O meio de campo terá ainda o volante Cáceres - o garoto Rodolfo vai para o banco.

"O Carlos Eduardo eu calculo que leve um bom período para estar em campo. Não vamos contar com ele até o momento em que esteja bem. Uma pré-temporada vai ser fundamental para que ele possa recuperar o bom futebol", comentou Dorival Júnior, que vai fazer outra alteração no time que empatou com o Madureira por 1 a 1, na última quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Assim, Felipe Dias deixa a lateral esquerda. Ele substituía Ramon, suspenso, que agora, mesmo livre para atuar, não volta a figurar entre os 11 titulares. Afinal, o recém-contratado João Paulo ganha neste domingo uma chance de mostrar a que veio.

Apesar do fraco desempenho, o trio ofensivo formado por Rafinha, Hernane e Nixon permanece no time. Mas é bom que cada um trate de apresentar o seu melhor, pois, com a chegada de Carlos Eduardo e com o recém-contratado meia-atacante Gabriel também aprimorando a forma física, alguém vai deixar de ser titular num futuro próximo.