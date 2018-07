Flamengo aposta na estreia de Joel Santana para reagir no Carioca

RIO - Em sua estreia como técnico do Flamengo, Joel Santana ainda tem uma dúvida crucial para a armação da equipe que enfrenta o Madureira, nesta quinta-feira, às 19h30, no Engenhão. Ronaldinho Gaúcho segue às voltas com uma conjuntivite, não treinou na quarta pelo segundo dia consecutivo e não está confirmado para o duelo, que se tornou decisivo depois que três empates consecutivos colocaram o time em situação desconfortável no Grupo A da Taça Guanabara.

"O grande problema é a sensibilidade à luz. (Ronaldinho Gaúcho) está em uso de medicamento, vai para a concentração e no fim do dia, na última revisão médica, vamos avaliar (com a oftalmologista) se tem condições de jogo ou não", esclareceu o médico Marcelo Soares.

Sem Ronaldinho Gaúcho em seus dois primeiros treinos no Flamengo, Joel Santana não pôde trabalhar mais aprofundadamente questões táticas ou mudanças que queira aplicar ao time. Por isso, vai manter a escalação que vinha sendo utilizada pelo seu antecessor Vanderlei Luxemburgo.

As dúvidas são Ronaldinho Gaúcho ou Negueba, no ataque, e Maldonado ou Airton, no meio-de-campo - Willians cumpre suspensão e não joga. "Vou com os dois (Maldonado e Airton) na cabeça para a concentração, treinaram os dois, treinaram bem. Fizemos um trabalho no qual treinei de uma maneira, não sei se vou ter o Ronaldo ou não", lamentou Joel Santana.