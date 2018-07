Flamengo aposta na estreia de Vagner Love para vencer o Nova Iguaçu

RIO - Ele chegou cercado de muita expectativa e foi exaltado como ídolo. Agora, está na hora de começar a retribuir o carinho da torcida e o investimento de R$ 23 milhões que o Flamengo fez em seu retorno ao Brasil. A estreia do atacante Vagner Love está programada para acontecer neste domingo, quando o time vai a Macaé para enfrentar o Nova Iguaçu, a partir das 17 horas, no Estádio Cláudio Moacyr, pela sexta e penúltima rodada da Taça Guanabara.

"O coração está a 300 mil por hora, no mínimo. Uma vontade muito grande de estar em campo, quero reestrear logo para tirar a ansiedade", comentou Vagner Love, admitindo nervosismo por iniciar sua segunda passagem pelo time de coração.

Além da estreia de Vagner Love, a partida é importante para a classificação do Grupo A da Taça Guanabara. O Flamengo está com nove pontos, apenas um na frente do Nova Iguaçu. Assim, ambos precisam da vitória para chegar à última rodada com boas chances de classificação para as semifinais.

O técnico Joel Santana não antecipou o time que vai a campo. Havia a expectativa de que alguns dos titulares fossem poupados da partida, com vistas ao confronto com o Lanús, na próxima quarta-feira, em Buenos Aires, pela Libertadores. Como Vagner Love não pode atuar na competição continental - vai cumprir suspensão por expulsão na edição de 2010 -, não há restrições para a sua participação no jogo deste domingo.

Apesar da grande esperança de que o atacante solucione o problema da falta de gols - os jogadores do Flamengo não balançam as redes há quatro jogos no Campeonato Carioca -, Vagner Love certamente vai sofrer com a falta de entrosamento. Afinal, ele não treinou com o time principal.

"Ainda não tivemos a oportunidade de treinar juntos no mesmo time, em coletivo, mas pela qualidade que tem o Deivid, o Ronaldo, os jogadores de meio, temos tudo para pegar entrosamento rapidamente", apostou Vagner Love.

Suspenso na vitória sobre o Madureira, na última quinta-feira, quando o Flamengo só ganhou graças ao gol contra do adversário, o volante Willians volta ao time titular neste domingo, para a saída de Maldonado.