Flamengo aposta na volta de Thiago Neves e Ronaldinho

No Flamengo, ninguém esconde que encarar o Santos completo, com Neymar e Ganso, é motivo de preocupação. No entanto, não há temor por parte dos flamenguistas. O discurso é aquele tradicional, que prega respeito, mas sem submissão. Mais do que isso, a partida desta quarta-feira é aguardada com expectativa pelo clube carioca.

"É um jogo bom de se jogar, com grandes nomes. Sabemos que o Santos é muito forte dentro da Vila, mas vamos atrás da vitória", prometeu o atacante Deivid, que foi campeão brasileiro com a camisa santista em 2004. "São jogadores importantes, que fazem a diferença, de seleção brasileira. Mas nós também temos jogadores que já fizeram parte da seleção", lembrou o lateral Junior Cesar. "No Brasileiro, você tem de fazer por merecer, mostrar a qualidade do grupo. Vai ser um desafio bom", completou.

Para fazer frente aos astros do time santista, que ainda deve ter o reforço do ex-flamenguista Ibson (recém-contratado pelo clube), o invicto time do técnico Vanderlei Luxemburgo responde com Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho, que cumpriram suspensão de caso pensado contra o Ceará e agora precisam mostrar que a decisão de forçarem o terceiro cartão amarelo não foi um total desastre.

"O Thiago e o Ronaldo são jogadores de alto nível, capazes de decidir uma partida. Com a volta deles, o time encorpa. Não poderíamos perder os dois pontos (no empate contra o Ceará, no último sábado), mas vamos tentar recuperá-los", disse Deivid.

Assim, o único desfalque da equipe carioca é o volante Airton, que tem três jogos de suspensão a cumprir por uma agressão ao meia Souza em clássico com o Fluminense. Luiz Antônio, que foi bem no jogo contra os cearenses, deve ser mantido no time titular nesta quarta-feira.