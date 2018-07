Flamengo aposta no apoio do seu torcedor no Castelão Depois de disputar três partidas seguidas no Rio, o Flamengo voltará a jogar fora de casa na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, mas não quer perder o apoio do seu torcedor. Por isso, os jogadores apostam na força da torcida da equipe no Nordeste para o confronto com o Ceará, na próxima quarta-feira, no Estádio Castelão, em Fortaleza.