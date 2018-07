Flamengo aposta nos reservas em confronto com Macaé neste sábado

RIO - Ainda sob os efeitos animadores da contratação do atacante Vagner Love, os reservas do Flamengo vão a campo contra o Macaé, neste sábado, a partir das 17 horas, no Estádio Cláudio Moacyr, com a missão de obter a segunda vitória na Taça Guanabara. Assim, esperam manter o astral no clube mais tranquilo, o que é fundamental para a preparação para a partida da volta contra o Real Potosí, na quarta-feira, no Engenhão, quando o time precisa de uma vitória para avançar na Libertadores.

O time do Flamengo neste sábado dever ser o mesmo que enfrentou o Bonsucesso na abertura do Campeonato Carioca, talvez com o reforço de Negueba no lugar Lucas, que atuou ao lado de Jael na vitória por 4 a 0. Revelado na base do clube, o volante Luiz Antônio também deve estar na escalação flamenguista diante do Macaé, depois de ter sido um dos destaques na derrota por 2 a 1 para o Real Potosí, na última quarta-feira, na Bolívia.

"Quando entramos em campo, ainda dá um frio na barriga muito grande. Mesmo treinando há um tempo no profissional, é difícil de se acostumar com tudo isso", admitiu Luiz Antônio. "Isso nada mais é que a prova do trabalho bem feito que nós sempre acompanhamos na base", comentou o volante, ao falar sobre o grande número de pratas da casa do Flamengo que estarão em campo.

"Eles estão aí mostrando serviço. Não tem essa de completar elenco. São fundamentais para o time", disse o veterano Leonardo Moura, que treina neste sábado com os demais titulares, pensando na disputa da Libertadores, enquanto os reservas do Flamengo vão para Macaé jogar pelo Campeonato Carioca.