Flamengo apresenta centroavante Elton para substituir Hernane

Após negociar o goleador Hernane com o futebol árabe, o Flamengo apresentou oficialmente o centroavante Elton, na tarde desta quinta-feira, como o novo dono da camisa 9 rubro-negra. O jogador assinou contrato de empréstimo até maio de 2015. Elton chega ao time de Vanderlei Luxemburgo para brigar por uma vaga com Alecsandro. Os dois já foram companheiros e concorrentes no Vasco, em 2011.

O atacante, no entanto, garantiu que a disputa por posição com Alecsandro será tranquila. "Desde a época de Vasco, nos dávamos bem. Ele me ajudou muito com a experiência, sempre o admirei e faz muitos gols. Quem entrar, vai dar o melhor", disse o jogador que já treinou com o time, mas ainda não tem previsão para estrear.

Os jogadores que estiveram na reserva contra o Atlético Mineiro, na última rodada, realizaram um jogo-treino com o Bangu e mostraram que a fase segue boa ao aplicar uma goleada por 5 a 0 sobre o adversário.

Além da vitória, a boa notícia da atividade foi o retorno do zagueiro Samir e do meia Gabriel, que se recuperavam de contusão. O Flamengo ocupa a 13.ª colocação do Campeonato Brasileiro e seu próximo confronto está marcado para domingo, contra o Criciúma, em Santa Catarina.