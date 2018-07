Flamengo apresenta dois últimos reforços para a temporada

O Flamengo apresentou oficialmente nesta sexta-feira os dois últimos reforços confirmados para este início de temporada, o meia Arthur Maia, ex-América-RN, e o lateral-esquerdo Thallyson, ex-Asa de Arapiraca. Os dois jogadores, desconhecidos do futebol carioca, são apostas do técnico Vanderlei Luxemburgo. Desde a saída de Ronaldinho Gaúcho, o Flamengo busca um meia-armador eficiente, e Arthur acredita que pode cumprir esse papel.

"Sou um meia canhoto de bastante agilidade, velocidade, que é o que o futebol moderno pede. Tento servir meus atacantes. Minha característica é de arrancada, de carregar a bola, mas tenho um bom passe e temos muitos atacantes velozes", explicou o meia.

Thallyson, por sua vez, terá de brigar por uma vaga com Anderson Pico, que chegou ao Flamengo no fim de 2014 e caiu nas graças de Luxemburgo. "Sei que há vários jogadores de qualidade, é um grupo bom, com mentalidade vencedora. Temos que trabalhar forte pelo espaço. Como o professor (Luxemburgo) fala: temos que matar um leão por dia e deixar amarrado. Quem estiver melhor, vai se firmar. Respeito a todos e vou fazer história nesse clube."