Flamengo apresenta Gabriel e Arrascaeta e bate o Bangu de virada por 2 a 1

Em tarde festiva, de casa cheia no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, que recebeu mais de 46 mil torcedores, o Flamengo começou a disputa da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, com o pé direito. Venceu o Bangu por 2 a 1, de virada, e agora soma três pontos no Grupo C.

Antes do jogo, os dois principais reforços rubro-negros foram apresentados à torcida: o meia uruguaio Arrascaeta, ex-Cruzeiro, e o atacante Gabriel, ex-Santos. Os dois não tinham condições legais para a estreia. Apesar do placar apertado, a torcida foi para casa feliz e esperançosa.

O jogo começou em alta velocidade e com o Bangu cumprindo a promessa do técnico Alfredo Sampaio de jogar de igual para igual contra o Flamengo. Tanto que abriu o placar aos dois minutos. Kelvin cobrou arremesso lateral e Anderson Lessa subiu na frente de Rodrigo Caio e mandou a bola no ângulo. No lance anterior, bem parecido, Rhodolfo falhou e Pingo testou de cima para baixo, mas Diego Alves fez grande defesa.

Como também era esperado, o Flamengo foi para cima e passou a criar chances. O lance que abriu o gol de empate saiu em uma polêmica aos 12 minutos. Renê recuperou uma bola na linha de fundo, mas a bola saiu e a auxiliar, empurrada, não viu. Após o passe para trás, Diego bateu rasteiro, o goleiro Jefferson Paulino defendeu e a bola tocou no braço de Felipe Dias. Pênalti e expulsão. Deslocando o goleiro, Diego empatou.

Com um jogador a mais, a superioridade flamenguista foi grande. O goleiro fez boas defesas, mesmo porque conseguiu ter mais de 73% de posse de bola. A ordem do técnico Abel Braga no intervalo foi para que seu time fosse mais intenso e finalizasse mais. Alfredo Sampaio entrou disposto a encurtar os espaços e tentar se defender pelo Bangu.

O gol da virada saiu aos oito minutos. Após levantamento de Éverton Ribeiro, o zagueiro Rhodolfo se antecipou a Jefferson e deu uma casquinha de cabeça. A pressão era total. Vitinho exigiu defesa do goleiro do Bangu, aos 12, e, aos 14, Pará chutou, a bola desviou e explodiu no travessão.

A melhor chance de ampliar, porém, esteve nos pés de Diego aos 18 minutos, em um pênalti cometido por Dieyson em cima de Éverton Ribeiro. O meia bateu forte, mas Jefferson caiu do lado direito e espalmou. Em 11 cobranças com a camisa rubro-negra, esta foi a terceira perdida por ele. Mas o jogo continuou de um time só, com o Bangu nem tentando puxar algum contra-ataque.

Sob controle do jogo, Abel Braga optou por poupar Diego, substituído aos 32 minutos por Vitor Gabriel. O meia saiu muito aplaudido e entregou a faixa de capitão para Cuéllar. Pouco depois, Éverton Ribeiro saiu para a entrada de Piris da Motta. O público de 46.472 torcedores foi recorde em estreias do Flamengo em Estaduais.

Nesta quarta-feira, os dois times voltam a campo pela segunda rodada. O Flamengo sai diante do Resende, às 19h15, em Volta Redonda (RJ), enquanto que o Bangu vai enfrentar o Botafogo, no mesmo horário, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 1 BANGU

FLAMENGO - Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego (Vitor Gabriel) e Éverton Ribeiro (Piris da Motta); Uribe e Vitinho (Thiago Santos). Técnico: Abel Braga.

BANGU - Jefferson Paulino; Kelvin, Michel, Anderson Penna e Dieyson; Felipe Dias, Serginho (Josiel), Marcos Júnior (Yaya Banhoro) e Robinho; Anderson Lessa e Pingo (Jairinho). Técnico: Alfredo Sampaio.

GOLS - Anderson Lessa, aos 2, e Diego (pênalti), aos 15 minutos do primeiro tempo; Rhodolfo, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vitinho, Thiago Santos e Diego (Flamengo); Dieyson e Michel (Bangu).

CARTÃO VERMELHO - Felipe Dias (Bangu).

ÁRBITRO - Bruno Arleu Araújo.

RENDA - R$ 1.067.172,00.

PÚBLICO - 43.771 pagantes (46.472 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).