Flamengo apresenta na segunda recurso contra interdição de estádio

A defesa pela derrubada da liminar que interditou o estádio Mané Garrincha será protocolada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na próxima segunda-feira pelo Flamengo. Segundo o governo do Distrito Federal, o time carioca ficou responsável pela defesa porque era o mandante do jogo contra o Palmeiras, realizado em Brasília, quando torcedores se enfrentaram durante o intervalo da partida válida pelo Campeoanato Brasileiro. O julgamento do caso está marcado também para segunda-feira, às 18h.

Na última quarta o presidente do STJD, Caio Cesar Rocha, acolheu pedido da Procuradoria do órgão para interditar o estádio por falta de segurança após membros de uma torcida organizada do Palmeiras tentarem invadir a área destinada aos flamenguistas. A polícia reagiu com gás de pimenta, e como a substância foi levada pela vento, atrapalhou a respiração de torcedores e jogadores.

Segundo o secretário de Turismo do Distrito Federal (DF), Jaime Recena, responsável pelo estádio, uma consulta feita à Procuradoria Geral do DF sinalizou que o governo distrital não está sob a jurisdição do STJD, restrita apenas a times ligados à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "Por isso, estamos auxiliando o jurídico do Flamengo com documentos e provas que sustentarão que o Mané Garrincha é considerado um dos estádios mais seguros do Brasil", afirmou.

De acordo com Recena, além de documentos, a administração do estádio já separou vídeos e áudios que comprovariam a suposta responsabilidade de integrantes de torcidas organizadas no incidente. A interdição, lembra Recena, não atinge as partidas do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos que serão realizados em agosto na capital federal. "O estádio é seguro, recebemos várias partidas durante a Copa do Mundo sem que nenhum incidente fosse registrado", explicou.