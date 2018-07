Flamengo aproveita reta final para faturar com renda do público

Praticamente sem risco de rebaixamento e já fora da briga por vaga na Libertadores, o Flamengo quer aproveitar a reta final do Brasileirão para engordar as contas. A diretoria tenta levar para fora do Rio os jogos que ainda teria em casa, com o objetivo de faturar rendas maiores.

O clube espera aval da CBF para que a partida contra o Criciúma, válida pela 36ª rodada, ocorra no Piauí, Estado em que o Flamengo detém um grande número de torcedores. Mas a entidade já vetou um dos jogos do time longe do Maracanã: no próximo domingo, enfrentaria o Coritiba na Arena Pantanal, em Cuiabá, mas a mudança não foi autorizada porque a empresa responsável por organizar o evento na capital do Mato Grosso teria dado um calote no Corinthians recentemente.

Além de Coritiba e Criciúma, o Flamengo ainda enfrentará o Vitória como mandante no Brasileirão, já pela penúltima rodada. Inicialmente, o jogo está marcado para ocorrer no Maracanã, no dia 29 ou 30 de novembro, mas há chance de que seja transferido para outro local.