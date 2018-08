Flamengo arranca empate do Grêmio com gol no último lance na Copa do Brasil

O Flamengo pressionou no segundo tempo e conseguiu empatar a partida contra o Grêmio no último lance do jogo. Aos 49 minutos do segundo tempo, Lincoln desviou para as redes e deixou o placar em 1 a 1 nesta quarta-feira, em Porto Alegre, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Luan havia aberto o placar na etapa inicial.

Vale lembrar que a atual edição da competição não tem a regra do gol fora de casa e também contou a partir desta fase com o árbitro de vídeo - o duelo desta quarta, no entanto, não precisou da consulta do VAR. A partida de volta acontecerá dia 15, no Maracanã. Os times voltam a se enfrentar novamente pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, às 19h, mais uma vez em Porto Alegre, pela 17ª rodada da competição.

Grêmio e Flamengo fizeram uma grande partida sob o olhar do técnico da seleção brasileira Tite, que estava nas tribunas da Arena. Sob um frio de 10ºC e empurrado por cerca de 40 mil torcedores, o Grêmio foi ligeiramente superior na etapa inicial, quando conseguiu abrir o placar. Depois recuou no segundo tempo, deixou o Flamengo ter amplo domínio da posse de bola e levou o empate no apagar das luzes.

Nos 45 minutos iniciais, o time tricolor adiantou a marcação e dificultou a saída de bola do adversário. A equipe rubro-negra esperava o rival em seu campo defesa, e também não dava espaço. Coube aos jogadores de velocidade de ambos os times tratarem de quebrar as linhas defensivas.

Luan foi o primeiro a se desvencilhar e arriscar chute para defesa de Diego Alves no meio do gol. Marlos Moreno respondeu para o Flamengo e Marcelo Grohe pegou. O jogo ficava lá e cá em alta intensidade.

A melhor chance do Flamengo surgiu aos 30 minutos com Rodinei. Ele avançou pela direita, cortou Marcelo Oliveira e bateu de esquerda. A bola desviou em Kannemann, e Marcelo Grohe saltou para fazer a defesa.

O Grêmio respondeu sete minutos mais tarde em linda jogada de Léo Moura. Ele avançou pela direita, cortou Marlos e tabelou com Ramiro. Recebeu de volta e rolou na medida para Luan desviar para as redes e colocar o time tricolor em vantagem.

A etapa final caiu um pouco o ritmo. O técnico do Flamengo, Maurício Barbieri, então decidiu mandar a campo o mais novo reforço do clube: Vitinho entrou aos 16 minutos. O time rubro-negro passou a pressionar mais e o Grêmio se fechou no campo de defesa.

O Flamengo finalizava, mas sem muito perigo. Diego chutou fraco nas mãos de Marcelo Grohe. Vitinho tentava infiltrar pelo meio, mas sem sucesso. Lucas Paquetá chegou mais perto ao vir de trás pela esquerda e bater cruzado para boa defesa de Grohe.

Já nos acréscimos, Cuellar fez boa jogada, foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Diego que, livre, mandou por cima do gol. No último lance do jogo, Renê tabelou com Éverton Ribeiro e rolou para o meio da área. Lincoln desviou para as redes e deixou tudo igual.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 FLAMENGO

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Léo Moura (Leonardo), Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon, Cícero e Ramiro; Everton (Marinho), André (Jael) e Luan. Técnico: Renato Gaúcho.

FLAMENGO - Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Lucas Paquetá e Diego; Éverton Ribeiro, Uribe (Lincoln) e Marlos Moreno (Vitinho). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Luan, aos 37 minutos do primeiro tempo; e Lincoln, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP)

CARTÕES AMARELOS - Lincoln (Flamengo).

PÚBLICO - 37.358 pagantes (40.075 no total).

RENDA - R$ 1.919.539,00.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).