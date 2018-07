Flamengo arrasa Cabofriense e vira líder provisório do Carioca

O Flamengo não tomou conhecimento da Cabofriense e goleou por 5 a 1 nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Após um primeiro tempo apertado, com um só gol, o Flamengo se impôs na segunda etapa e fez quatro seguidos.

A equipe rubro-negra alcançou a liderança provisória da tabela, ao alcançar os 10 pontos. Ocupa a primeira colocação por ter melhor saldo. Para manter a posição, terá que torcer contra Fluminense, Vasco e Volta Redonda no complemento da rodada, nesta quinta-feira.

O técnico Vanderlei Luxemburgo parece ter encontrado a arma ideal para o time. Dos cinco gols, quatro foram criados em cruzamentos pela linha de fundo.. Além da rapidez dos quatro homens de frente, que transitaram com facilidade pelos flancos, os laterais Pará e Anderson Pico tiveram participação fundamental para fazer funcionar esse esquema.

Desde o início da primeira etapa, a Cabofriense armou uma marcação cerrada, bloqueando as ofensivas dos donos da casa. Para furar a retranca, o Flamengo apostou na velocidades de seus meias. Dessa forma, saiu o primeiro gol. Após boa jogada individual, o meia Arthur Maia achou Pará na ponta, o lateral foi até a linha de fundo e cruzou para Marcelo abrir o placar.

A Cabofriense voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva e num primeiro momento deu certo. Sassá, que acabara de entrar no lugar de Fabrício Carvalho, recuperou uma bola na intermediária dos donos da casa, passou por dois marcadores e concluiu encobrindo Paulo Victor. Um golaço.

Mas, o esquema demasiadamente ofensivo acabou traindo a equipe de Cabo Frio, que ficou com a defesa desguarnecida. O Flamengo logo aproveitou e marcou três gols em jogadas criadas em lances de velocidade na ponta. Depois de perder uma oportunidade clara de ampliar, Alecsandro se redimiu com o quinto gol rubro-negro. Assim, o Flamengo chegou à terceira vitória consecutiva na competição.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 5 x 1 CABOFRIENSE

FLAMENGO - Paulo Victor; Pará, Wallace, Samir, Pico (Luiz Antonio); Marcio Araujo, Canteros, Arthur Maia(Eduardo da Silva); Everton, Gabriel (Alecsandro), Marcelo. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CABOFRIENSE - Rafael, Lenon, Vladimir, Victor Silva e Leandro; Hiroshi, Everton, Kaká (Jones) e Têti (Marcinho); Arthur Faria e Fabricio Carvalho (Sassá). Técnico: Alfredo Sampaio.

GOLS - Marcelo, aos 25 minutos do primeiro tempo. Sassá, aos 3, Everton, aos 10, Samir, aos 13, Eduardo, aos 32, e Alecsandro, aos 38 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wallace (Flamengo); Hiroshi, Kaká, Arthur Faria (Cabofriense).

ÁRBITRO - João Batista de Arruda.

RENDA - R$ 309.270,00.

PÚBLICO - 10.273 pagantes (11.512 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).