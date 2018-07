Flamengo assina com o atacante Elton até maio de 2015

O Flamengo finalmente chegou a um acordo para a contratação do atacante Elton nesta quarta-feira. O clube carioca assinou contrato por empréstimo com o jogador de 29 anos, que tem os direitos ligados ao Corinthians e se destacou pelo Vasco. Ele estava atuando no Al Nassr, da Arábia Saudita, na última temporada.

Mesmo com o passado de Elton ligado ao Vasco, seu empresário garante que ele sempre sonhou em atuar no Flamengo. "Desde quando surgiu a possibilidade do Flamengo, o Elton se mostrou muito interessado, sempre teve esse sonho. Tivemos possibilidades no Brasil e fora, inclusive financeiramente mais vantajosas, mas prevaleceu a vontade dele", disse Bruno Paiva.

Com a camisa do Al Nassr, Elton conquistou a Copa da Coroa do Príncipe e o Campeonato Saudita, e marcou 19 gols em 25 jogos. O desempenho não foi suficiente para que ele entrasse nos planos do Corinthians e ele vinha treinando separado no clube paulista desde o fim do vínculo com a equipe asiática.

Elton tem passagens por São Caetano, Vitória e Náutico, mas foi no Vasco que ganhou destaque. Com a camisa do Flamengo, aliás, ele voltará a disputar posição com Alecsandro, como fez no clube de São Januário em 2011, quando os dois estavam no elenco e Alecsandro era o titular.