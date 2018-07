Flamengo aumenta ritmo de treinos para o clássico

O elenco do Flamengo participou na manhã desta quarta-feira de uma puxada atividade pelo segundo dia consecutivo, comandada pelo preparador Antônio Melo. A intenção de Vanderlei Luxemburgo é recuperar a melhor condição física dos jogadores para o clássico com o Vasco, no domingo.

Depois de folgar por dois dias, o elenco se reapresentou na terça-feira e treinou em dois turnos, como ocorrerá nesta quarta - na tarde, deve fazer um trabalho tático. Os jogadores já estão concentrados em um hotel, facilitando o trabalho de Luxemburgo.

Para o atacante Diego Maurício, o novo ritmo de treinos pode ser decisivo no clássico. "Agora é trabalhar bem, aprimorar o que tem de aprimorar, para chegarmos bem no clássico e conseguirmos a vitória. Temos que nos dedicar muito, tanto nos físicos como nos treinos táticos e técnicos", disse o jogador, após a atividade pela manhã.